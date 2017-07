Για πάντα στους Ουίζαρντς ο Ουόλ! (pic & vid)

Ο σούπερ σταρ των «Μάγων» έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2019 από το οποίο έχει να λάβει 37.233.650 δολάρια!

Παρόλα αυτά δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την πρωτεύουσα αφού συμφώνησε για άλλα τέσσερα χρόνια προκειμένου να μείνει στους Ουίζαρντς μέχρι το 2023 έναντι 170 εκατομμυρίων δολαρίων!

Την είδηση αποκάλυψε το Vertical ενώ λίγο αργότερα ο ίδιος ο παίκτης ανακοίνωσε τη συμφωνία μέσα από το Uninterrupted κάνοντας λόγο για τον μεγάλο του στόχο που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του τίτλου.

BREAKING NEWS: @JohnWall announces on UNINTERRUPTED he is re-signing with the @WashWizards. pic.twitter.com/L1Sg4h2Uu1

