«Καθάρισμα» του περσινού ρόστερ από την Μακάμπι

Αρκετά αλλαγμένο θα είναι το ρόστερ της Μακάμπι Τελ Αβίβ τη νέα σεζόν. Σύμφωνα με το τιτίβισμα του Ισραηλινού δημοσιογράφου, Ντέιβιντ Πικ, η Μακάμπι αφήνει ελεύθερους όλους τους παίκτες που απέκτησε την περσινή σεζόν, με εξαίρεση τον Ιτάι Σεγκέβ.

Με λίγα λόγια και εφόσον ισχύει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ του δημοσιογράφου, ελεύθεροι από την Μακάμπι μένουν οι Κουίνσι Μίλερ, Βίκτορ Ραντ και Τζο Αλεξάντερ και δεδομένα αρκετές ομάδες θα κινηθούν για την απόκτησή τους.

ICYW, Maccabi Tel Aviv has cut or released EVERY SINGLE PLAYER ON THE ROSTER, but 22-year-old center Itay Segev.

— David Pick (@IAmDPick) July 21, 2017