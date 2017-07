Για τρία χρόνια στους Σπερς ο Πάου Γκασόλ (pic)

Στο ΝΒΑ οι ανταλλαγές είναι μέρος του πρωταθλήματος, ωστόσο ο Πάου Γκασόλ λογικά θα κλείσει την αμερικάνικη καριέρα του στο Τέξας.

Ο Ισπανός σέντερ συμφώνησε με τους Σαν Αντόνιο Σπερς με συμβόλαιο τριετούς διάρκειας κάτι που σημαίνει πως στην τελευταία σεζόν αν εξαντληθεί η διάρκεια του συμβολαίου, θα είναι 40 ετών.

Η είδηση μεταδόθηκε από τον διευθυντή του ESPN, Άντριαν Βονιαρόφσκι.

Free agent Pau Gasol has agreed on a three-year deal to return to the San Antonio Spurs, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 21 Ιουλίου 2017