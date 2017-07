Ο Ίρβινγκ ζήτησε να φύγει από τους Καβαλίερς! (pic)

Ο Κάιρι Ίρβινγκ ζήτησε από τον ιδιοκτήτη των Κλίβελαντ Καβαλίερς Νταν Γκίλμπερτ να φύγει από την ομάδα. Ο διεθνής γκαρντ θέλει να πάει σε μία ομάδα που να έχει σημαντικότερο ρόλο και εξέφρασε την επιθυμία να σταματήσει να παίζει δίπλα στον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο ατζέντης του Κάιρι Ίρβινγκ δεν έκανε σχετικό σχόλιο, ωστόσο ο Τζεφ Ουέσλερ ανέφερε, «είχαμε μία συνάντηση με τους διοικούντες των Καβαλίερς όπου συζητήθηκαν πολλά για το μέλλον του Κάιρι. Θα τα κρατήσουμε μεταξύ μας και δε θέλουμε να τα δημοσιοποιήσουμε».

Ο Ίρβινγκ μάλιστα προχώρησε περισσότερο αφού σύμφωνα με δημοσιεύματα πρότεινε να πάει σε Σπερς, Νικς, Χιτ και Τίμπεργουλβς.

Ο Τζέιμς ενημερώθηκε και εξέφρασε την απογοήτευσή του για την επιθυμία του συμπαίκτη του.

Ο Ίρβινγκ βρίσκεται από το 2011 στο Οχάιο όταν και τον είχαν επιλέξει στο Νο1 του ντραφτ οι Καβαλίερς κι έχει ακόμη τρία χρόνια συμβολαίου αντί 60.000.000 δολαρίων.

Οι άνθρωποι της ομάδας βρίσκονται σε μία «κρίση» την οποία πρέπει αν διαχειριστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αφού το επόμενο καλοκαίρι μένει ελεύθερος και ο «Βασιλιάς».

Kyrie Irving requests a trade from Cavs, sources told ESPN. LeBron James was blindsided and is disappointed: https://t.co/54afvYge9V

— Brian Windhorst (@WindhorstESPN) 21 Ιουλίου 2017