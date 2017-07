Με... σακαράκα του '92 πήγε στη προπόνηση ο Βαλαντσιούνας! (pic)

Μπορεί να έχει βάλει συνολικά στον λογαριασμό του 29.875.024 δολάρια και να περιμένει άλλα 34.172.763 δολάρια μέχρι το 2020 ωστόσο προτιμάει αυτοκίνητα που κοστίζουν λιγότερο από 500 δολάρια!

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας των Τορόντο Ράπτορς έκανε την εμφάνισή του στην προπόνηση της εθνικής Λιθουνίας με ένα AUDI 80, μοντέλο του 1992!

Και μάλιστα σε... καθόλου καλή κατάσταση.

Το σίγουρο είναι ότι ο σέντερ των Λιθουανών έκλεψε την παράσταση!

Jonas Valanciunas arrived to Lithuania National Team in a 1992 Audi...he loves vintage, apparently (h/t to @vingelis ) pic.twitter.com/KV1joz5HB0

— Sportando (@Sportando) 21 Ιουλίου 2017