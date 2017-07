Φοβερό τρολάρισμα των Μπλέιζερς στους Λέικερς! (pics)

Όρεξη για να πικάρει τους Μπλέιζερς είχε ένας φίλαθλος των Λέικερς, όμως δεν περίμενε το τι θα ακολουθήσει.

Ο φίλος της ομάδας του Λος Άντζελες έγραψε στο twitter πως το Πόρτλαντ ποτέ δεν θα φτάσει στο επίπεδο των «λιμνανθρώπων» και η απάντηση των οπαδών του Λίλαρντ και της παρέας του ήταν άμεση.

«Σωστά. Έχουμε μπει στα playoffs τα τελευταία χρόνια», απάντησε το Πόρτλαντ μέσω του προσωπικού του λογαριασμού. Μένει να δούμε αν η απουσία των Λέικερς από τα playoffs θα συνεχιστεί και φέτος.

True. We made the playoffs the last few years. https://t.co/Ja77k7Q63d

— Trail Blazers (@trailblazers) 20 Ιουλίου 2017