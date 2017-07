Ο λόγος για τον Νικ Γιανγκ, ο οποίος με μια σταυρωτή ντρίπλα «άδειασε» τον 38χρονο Μπαρόν Ντέιβις.

Βέβαια ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας κατάφερε και δεν έπεσε στο παρκέ ωστόσο ο Γιανγκ κατάφερε να ευστοχήσει.

Δείτε τι έγινε.

.@NickSwagyPYoung Why'd you do the OG @BaronDavis like that? #thedrew pic.twitter.com/Jjf0qgB4DF

— Drew League (@DrewLeague) 18 Ιουλίου 2017