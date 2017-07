Ο απόφοιτος του Wichita State πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στην Ιταλία και δη σε Καντού, Αρμάνι Μιλάνο και τώρα στην Αβελίνο, ενώ είχε και ένα πέρασμα από την Τουρκία με τη φανέλα της Καρσίγιακα.

Όπως ανέφερε ο Ντέιβιντ Πικ, ο Ράγκλαντ υπέγραψε ήδη συμβόλαιο συνεργασίας με την Λοκομοτίβ Κουμπάν!

Source: Former Wichita St. PG Joe Ragland, an All-Star in the Italian SeriaA, has signed with EuroCup contender Kuban.

