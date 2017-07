Ουέιντ: «Η τωρινή φουρνιά του draft μπορεί να φτάσει τη δική μου» (pic)

Η φουρνιά του draft του 2003 ήταν μία από τις καλύτερες όλων των εποχών (Καρμέλο, ΛεΜπρόν, Μπος, Ουέιντ, Κέιμαν, Ντέιβιν Ουέστ, Χάουαρντ, Κόρβερ και Μο Ουίλιαμς)

Ο Ντουέιν Ουέιντ πήρε θέση και για τα φετινά ταλέντα του draft της τάξης του 2017, αναφέροντας πως έχουν την προοπτική να γίνουν τόσο ξεχωριστά όσο η δικιά του γενιά. Μάλιστα τόνισε πως έχει ξεχωρίσει μέχρι τώρα τους Μπολ, Ντένις Σμιθ, Τέιτουμ, Φοξ, Τζος Τζάκσον και Φουλτζ.

Μένει να δούμε αν οι νέοι αστέρες της λίγκας θα τον δικαιώσουν.

I'm a fan of most. This may be a special draft class like . It's hard to pick favorites at this point but Zo,Fox,Jackson,Tatum,D.Smith https://t.co/is961rh8CX

— DWade (@DwyaneWade) 19 Ιουλίου 2017