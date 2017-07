Η σχέση του Τζειμς Τζόουνς με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι εξαιρετική.

Έτσι μετά την είδηση πως ο Τζόουνς θα αναλάβει καθήκοντα αντιπροέδρου στους Σανς ήρθε και το ποστάρισμα του «Βασιλιά».

Ο ηγέτης του Κλίβελαντ έδωσε συγχαρητήρια στον... αδερφό του όπως έγραψε, ενώ του ευχήθηκε καλή τύχη στο νέο ταξίδι του.

Yes sir Champ!!! Congrats brother. Extremely happy for you man in your next journey!! My guy!! https://t.co/W5t39Utoqk

— LeBron James (@KingJames) 19 Ιουλίου 2017