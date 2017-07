To summer league του Λας Βέγκας πρωτοεμφανίστηκε το 2006. Όλοι σχεδόν οι σούπερσταρ του αθλήματος έχουν περάσει από αυτή τη διαδικασία.

Φέτος οι Λέικερς κατέκτησαν τον τίτλο και ο Λόνζο Μπολ το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη.

Η αμερικανική ιστοσελίδα «hoopshype» μάς θύμισε τους παίκτες που είχαν στεφθεί MVP στο συγκεκριμένο summer league.

Who won the Vegas Summer League MVP before Lonzo Ball? pic.twitter.com/5zcas05Lqv

