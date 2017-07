«Ενδιαφέρεται για τον Όστιν η ΑΕΚ» (pic)

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τζόρτζε Μάτιτς, ο άλλοτε παίκτης του Μπέιλορ ο οποίος είχε τις καλύτερες προδιαγραφές για μια λαμπρή καριέρα στο ΝΒΑ, βρίσκεται στο στόχαστρο της ΑΕΚ.

Ο Αζάια Όστιν (23χρ., 2.16μ.) ωστόσο είχε διαγνωστεί με σύνδρομο Marfan το 2014 με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να γίνει draft αν και οι εκτιμήσεις των έφερναν μέσα στην λοταρία!

Παρόλα αυτά και τιμής ένεκεν, άκουσε το όνομά του στη διαδικασία και αυτό για να κερδίσει μια θέση μέσα στο ΝΒΑ μόλις ολοκλήρωνε τις σπουδές του.

Πέρυσι προσπάθησε να κάνει τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στην FMP ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Κίνα με τους Guangxi Rhinos.

AEK Athens intersted in Isaiah Austin who is spending summer in Chinese NBL

— Ђорђе Матић (@DjordjeMatic) 19 Ιουλίου 2017