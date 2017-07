Ο Τζινόμπιλι ανακοίνωσε ότι συνεχίζει στους Σπερς! (pic)

Virtual Sports, με αμέτρητα ειδικά στοιχήματα (21+)!

Μπορεί την επόμενη εβδομάδα να κλείνει και την 4η δεκαετία της ζωής του (28/7) ωστόσο συνεχίζει... ακάθεκτος στα παρκέ του ΝΒΑ!

Όπως ανακοίνωσε μέσω του λογαριασμού του στο twitter, ο Μάνου Τζινόμπιλι θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα των Σπερς και την επόμενη σεζόν.

«Επιστροφή στους Σπερς για έναν ακόμα χρόνο. Ενθουσιασμένος. Νέος στα 40 μου» έγραψε χαρακτηριστικά.

Seguiré vistiendo la #20 un tiempito más!! #sigaelbaile #elpibede40

Back with the @Spurs for another season #thrilled #youngat40

— Manu Ginobili (@manuginobili) 19 Ιουλίου 2017