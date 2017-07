Ο Σέρβος σέντερ αγωνίστηκε στην Μπάγερν με τη μορφή του δανεισμού από την Μακάμπι Τελ Αβίβ, αλλά όπως δείχνουν τα πράγματα αναμένεται να συνεχίσει να βρίσκεται υπό τις οδηγίες του Σάσα Τζόρτζεβιτς.

Ο τεχνικός της Μακάμπι δεν υπολογίζει στον Τσίρμπες, ο οποίος θα μείνει ελεύθερος και θα υπογράψει συμβόλαιο με την Μπάγερν.

Maccabi is going to release Maik Zirbes. He is coming back to Bayern Munich where he played last season as loaned player

— Ђорђе Матић (@DjordjeMatic) 19 Ιουλίου 2017