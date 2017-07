Ετοιμάζει βαλίτσες για Κίνα και ο Λόσον! (vid)

Η Κίνα προσελκύει πολλούς παίκτες του NBA και της Ευρώπης και ο Τάι Λόσον δεν μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση.

Ο παλιός γκαρντ των Νάγκετς αποκάλυψε πως τα τυπικά απομένουν για να μεταναστεύσει στην ασιατική ήπειρο για λογαριασμό των Shanxi Dragons.

Το μόνο που απομένει είναι να τα βρει ο μάνατζερ του με την ομάδα για το συμβόλαιο. Αν κλείσει θετικά η υπόθεση θα γίνει συμπαίκτης με τους Λουίς Σκόλα και Σάμουελ Ντάλεμπερτ.

