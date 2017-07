Η Nike «μπήκε» στο ΝΒΑ και παρουσίασε τη νέα φανέλα των Ουόριορς! (pics)

Υπεύθυνη πλέον για την ένδυση των παικτών στο ΝΒΑ θα είναι η Nike, που διαδέχεται την Adidas στον «μαγικό κόσμο» του μπάσκετ.

Η εταιρεία-κολοσσός θα είναι ο επίσημος προμηθευτής υλικού των ομάδων για τα επόμενα οκτώ χρόνια, έναντι ποσού που θα «αγγίζει» το 1.000.000.000 δολάρια συνολικά, μετά από σχετική συμφωνία που υπεγράφη τον Ιούνιο του 2015.

Η Nike παρουσίασε πρώτα την φανέλα των Ουόριορς για την νέα σεζόν, αναφέροντας πως «έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στο βάρος, την εφαρμογή στο σώμα του αθλητή και την κίνησή του».

Επίσης, οι ομάδες δεν θα έχουν περιορισμό πλέον στις εντός κι εκτός έδρας εμφανίσεις τους, αλλά θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ τεσσάρων χρωμάτων.

Nike has announced it's NBA uniforms for the 2017-18 season! Teams will no longer wear home and away but select from 4 color options. pic.twitter.com/Kuu4ud366S

— Basketball Forever (@Bballforeverfb) 18 Ιουλίου 2017