Συνεχίζει στους Σπερς ο Τζινόμπιλι!

Για 16 συνεχόμενη σεζόν θα επιστρέψει στα παρκέ του ΝΒΑ φορώντας την αγαπημένη του φανέλα ο Αργεντινός γκαρντ.

Ο Μανού Τζινόμπιλι κλείνει σε 10 μέρες τα 40 του χρόνια, αλλά δεν το βάζει κάτω. Η σκέψη για να βάλει τέλος στην καριέρα του, πέρασε από το μυαλό του, ωστόσο ύστερα από συζήτηση με τον Γκρεγκ Πόποβιτς αποφάσισε να συνεχίσει για μία τελευταία χρονιά.

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βονιαρόφσκι οι δύο πλευρές ολοκληρώνουν τις τυπικές διαπραγματεύσεις τους και θα ανακοινωθεί η συνεργασία.

Manu Ginobili and the Spurs are finalizing details of his imminent return for a 16th NBA season, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 18 Ιουλίου 2017