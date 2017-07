Μοναδικές Στοιχηματικές Αποδόσεις, Άμεσες Αναλήψεις & Καλύτερη Εξυπηρέτηση (21+)!

Με αφορμή την απόφαση των Σέλτικς, μπορείτε να δείτε στο βίντεο που ακολουθεί τις 34 καλύτερες στιγμές του Πολ Πιρς στην καριέρα του...

Ο αριθμός που τον συνόδευσε σε όλη την καριέρα του...

Απολαύστε τον!

The 34 best highlights from #34... @paulpierce34's CAREER TOP PLAYS! #TheTruth pic.twitter.com/6kEAyw2gHF

— NBA (@NBA) 17 Ιουλίου 2017