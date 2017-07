Σύμφωνα με τον Τζόρτζε Μάτιτς, ο Σέρβος σέντερ βρίσκεται ήδη καθ' όδον για την Μαδρίτη προκειμένου να υπογράψει διετές συμβόλαιο με την Ρεάλ.

Αν μη τι άλλο ήταν η καλύτερη εξαργύρωση για την εξαιρετική σεζόν του Κούζμιτς με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα.

Ognjen Kuzmic is traveling today to Madrid to take a medical test after which he will sign a 2-year deal with Real Madrid

