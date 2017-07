Όταν οι φίλοι των Λέικερς πιστεύουν σε rookies που δεν... υπάρχουν! (vid)

Οι Σακραμέντο Κινγκς προχώρησαν σε ένα απίστευτο τρολάρισμα, αφού ρώτησαν φίλους των Λέικερς τη γνώμη τους για τους rookies της ομάδας τους.

Μόνο που οι εν λόγω... rookies είναι φανταστικά πρόσωπα! Ο ένας χαρακτήρας του Game of Thrones και ο άλλος το πραγματικό όνομα του Jay-Z.

Παρόλα αυτά τους... ήξεραν και πιστεύουν ότι μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα!

Δείτε και γελάστε!

We asked @Lakers fans in Vegas about their rookies that don’t exist… pic.twitter.com/Q6bSyXQKCB

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) 18 Ιουλίου 2017