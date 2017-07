Η... κούπα στους Λέικερς με εκπληκτικό Κούζμα! (pic & vids)

Ο Λόνζο Μπολ έλειπε, αλλά ο Κάιλ Κούζμα ήταν αυτός που... χόρευε στον τελικό του summer league.

Ο παίκτης των Λέικερς έκανε ό,τι ήθελε κόντρα στους Μπλέιζερς, σταματώντας στους 30 πόντους (11/16) και στα 10 ριμπάουντ και επιτρέποντας στην ομάδα του να πανηγυρίσει τον τίτλο.

Το Πόρτλαντ μπήκε καλύτερα στο ματς και προηγήθηκε στο πρώτο δεκάλεπτο με 30-27. Όμως στο δεύτερο ημίχρονο τα πράγματα άλλαξαν με τους λιμνάνθρωπους να γράφουν ένα επιμέρους 52-39 και να φτάνουν τελικά στη νίκη με 110-98.

Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Άλεξ Σουάνιγκαν με 25 πόντους, 12 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

The boys got it done tonight!

Your Lakers are the 2017 Las Vegas Summer League champions! pic.twitter.com/QW70fMV7Nh

— Los Angeles Lakers (@Lakers) 18 Ιουλίου 2017