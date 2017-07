Ακόμα και στο παιχνίδι των Λέικερς με τους Μάβερικς, βρήκε την ευκαιρία να στείλει τη μπάλα... συστημένη στα χέρια του Κάιλ Κούζμα για το κάρφωμα.

Δείτε την εντυπωσιακή ασίστ του Λόνζο Μπολ.

Lonzo Ball with the full-court dime to Kyle Kuzma!

pic.twitter.com/AFl30hLo2e

— NBA SKITS (@NBA_Skits) 17 Ιουλίου 2017