Το απόγευμα της Κυριακής και στο περιθώριο του «American Century Celebrity Golf Championship» ο Ντελ Κάρι έχασε στοίχημα από τον γιο του, Στεφ και έπρεπε να βουτήξει στη λίμνη Τάχο στη Σιέρα Νεβάδα.

Ο άλλοτε παίκτης των Χόρνετς ανταποκρίθηκε στο... στοίχημα, με τον Στεφ Κάρι να τον αποθεώνει!

Steph and Dell had a father-son bet.

The loser had to jump into Lake Tahoe.

Enjoy... pic.twitter.com/Es84VjryKg

— NBCS Warriors News (@NBCSWarriors) 16 Ιουλίου 2017