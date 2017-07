Συγκεκριμένα, ο Λιθουανός φόργουορντ είχε πετύχει 34 πόντους απέναντι στους Γεωργιανούς έχοντας 8/9 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 9/9 βολές, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 κλεψίματα και 3 τάπες!

Αν μη τι άλλο ήταν μια από τις πλέον... ολοκληρωτικές εμφανίσεις σε Eurobasket.

Θυμηθείτε τα κατορθώματά του.

Relive how Relive how @JonasMaciulis8 caught and scored 34 points on at FIBA #EuroBasket2015 @musukrepsinis #EuroBasket2017 pic.twitter.com/FbBwHUppuL

— FIBA (@FIBA) 16 Ιουλίου 2017