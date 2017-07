Σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Πικ, ο Βραζιλιάνος point guard υπογράφει στην κάτοχο του Eurocup η οποία θα πάρει μέρος στη νέα EuroLeague την επόμενη αγωνιστική χρονιά.

Στο ΝΒΑ με τη φανέλα των Λέικερς, ο Χουέρτας είχε κατά μέσο όρο 3,9 πόντους και 3,1 ασίστ σε 76 ματς της κανονικής περιόδου στο σύνολο.

Lakers free-agent PG Marcelo Huertas is signing with EuroCup gold-winners Unicaja Malaga, according to Espana sources.

