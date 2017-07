Ο Νοβίτσκι την τελευταία δεκαετία μέσω video games (vid)

Η ιστοσελίδα «hoopshype» ετοίμασε ένα πολύ χιουμοριστικό βίντεο με πρωταγωνιστή τον Ντιρκ Νοβίτσκι.

Ο Γερμανός με το πέρασμα των χρόνων είναι λογικό να αλλάζει ως προς την εμφάνισή του, κάτι που προσπαθούν να αποτυπώσουν και τα μπασκετικά video games.

Φυσικά ακόμη κι αυτά εξελίσσονται κάτι που θα καταλάβετε στο παρακάτω βίντεο και στα γραφικά που χρησιμοποιούνταν για τον Νοβίτσκι.

Dirk Nowitzki in video games through the years pic.twitter.com/jAJqSkvLMv

— HoopsHype (@hoopshype) 15 Ιουλίου 2017