Πολ για Ουόριορς: «Δεν με νοιάζει ποιον έχω απέναντί μου»! (pic & vids)

Ο Πολ αποχώρησε από τους Κλίπερς μετά από έξι χρόνια αφού οι Καλιφορνέζοι συμφώνησαν να τον παραχωρήσουν στο Χιούστον στο πλαίσιο της ανταλλαγής με τους Μπέβερλι, Ντέκερ και Ουίλιαμς.

Ο 32άχρονος γκαρντ παρουσιάστηκε στο πλευρό του Μάικ Ντ' Αντόνι κι έκανε τις πρώτες δηλώσεις του ως παίκτης των Ρόκετς. «Είμαι ενθουσιασμένος με την ομάδα, τον οργανισμό... Είμαι απλώς ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ, ανάμεσά σας. Ο Τζέιμς Χάρντεν κι εγώ μιλήσαμε για τον μεγάλο στόχο κι αυτός είναι να κερδίζουμε. Είναι απίθανο ότι σε αυτό το ταξίδι θα έχω δίπλα μου κάποιον που το θέλει τόσο έντονα όσο εγώ! Αν θέλεις να κερδίζεις, πρέπει απλώς να κάνεις τα πάντα για να κερδίζεις! Ξέρω ότι ο Τζέιμς έχει αυτό το ένστικτο, το έχω εγώ, το έχουν και οι υπόλοιποι στα αποδυτήρια». Μάλιστα ρωτήθηκε για το γεγονός ότι πλέον θα αντιμετωπίσει τους Ουόριορς ως παίκτης των Ρόκετς. Τι είχε να πει επί του θέματος; «Δεν με νοιάζει ποιον θα έχω απέναντί μου»!

Chris Paul on playing Golden State @Warriors, "I don't care who we play." #CP3Day pic.twitter.com/nLqfo08Wbr

— Dolores A. Lozano (@doloresalozano) 14 Ιουλίου 2017