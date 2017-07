Σίμτσακ: «Έπαιζα για πάρτη σας σε κάθε αγώνα»! (pic)

Ενα πραγμα θα ηθελα αυτη την στιγμη , να μπορουσα να σας αποχαιρετησω εναν εναν ξεχωριστα , να σας σφιξω το χερι και να σας πω ενα μεγαλο ευχαριστω για οσα ζησαμε παρεα 3 χρονια ! Σας ευχαριστω για αυτη την αγκαλια που προσφερε απλοχερα η τεραστια οικογενεια του Αρη , και τον καθε Αρειανο που με εκανε να νιωθω εναν απο εσας και να παιζω για παρτη σας σε καθε αγωνα . Ευχαριστω τα φιλαρακια μου , τους συμπαικτες μου , τον Γιαννη Νικητακη , την διοικηση του Αρη , την οικογενεια Λασκαρη , τον Κ. Αρβανιτη που με εφερε στον Αρη ,το προπονητικο team , επιτρεψτε μου να ευχαριστησω λιγο παραπανω τον coach Πριφτη , και τελος , την ψυχη του Αρη , τους οπαδους του , εσας ! Εχθρος του καλου ειναι το καλυτερο , ευχομαι λοιπον ο Αρης να γινεται ολο και καλυτερος να ξεπερνα τον εαυτο του και να φτασει ξανα εκει που του αξιζει . εις το επανιδείν

