Συνεχίζει με Κόπονεν και Άχονεν η Φινλανδία

Η Φινλανδία είναι μια από τις συνδιοργανώτριες χώρες του EuroBasket 2017 μαζί με το Ισραήλ, τη Ρουμανία και την Τουρκία αφού η ομοσπονδία της πρόλαβε τη σχετική προθεσμία και κατέθεσε την υποψηφιότητά της η οποία εγκρίθηκε από την Κεντρική Επιτροπή της FIBA.

Οι Φινλανδοί ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους στο προηγούμενο EuroBasket με ρεκόρ 2-4, έχοντας στο ρόστερ τους τον γκαρντ της Μπαρτσελόνα, Πέτερι Κόπονεν, τον γνώριμο στο ελληνικό κοινό από τη θητεία του στο Μαρούσι, Σον Χαφ και τον Ρόουπ Άχονεν, ο οποίος αγωνίστηκε πέρσι στον Κολοσσό.

Ο 27χρονος γκαρντ βρίσκεται στη λίστα των 18 παικτών που συνεχίζουν από τις αρχικές 34 επιλογές του ομοσπονδιακού προπονητή Χένρικ Ντέτμαν.

Αναλυτικά: Ρόουπ Άχονεν, Χάρολντ Αϊντο, Γιόνας Κάβεν, Σον Χαφ, Μίκο Κόιβιστο, Πέτερι Κόπονεν, Τούκα Κότι, Τζέραλντ Λι τζούνιορ, Καρλ Λίντμπορν, Αλεξάντερ Μάντσεν, Λάουρι Μάρκανεν, Άλεξ Μέρφι, Έρικ Μέρφι, Άντο Νικάρινεν, Μάτι Νούτινεν, Τοπάιας Πάλμι, Σάσου Σαλίν, Τζαμάρ Ουίλσον.

Πως προκρίθηκε: Διοργανώτρια

Τι έκανε στο EuroBasket 2015: 16η

Τα αποτελέσματα στο EuroBasket 2015

vs Γαλλία 87-97

vs Ισραήλ 66-79

vs Ρωσία 81-79

vs Βοσνία/Ερζεγοβίνη 88-59

vs Πολωνία 65-78

vs Σερβία 81-94

ΡΕΚΟΡ: 2-4

Θέση στην κατάταξη της FIBA: 32η