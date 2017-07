Συνεχίζουν στη Λιετκαμπέλις τα αδέρφια Λαβρίνοβιτς (pic)

Η Λιετκαμπέλις προχώρησε στην ανανέωση των συμβολαίων με τα αδέρφια Λαβρίνοβιτς, Ντάριους και Κριστόφ Λαβρίνοβιτς, με τους δύο παίκτες να μένουν στην ομάδα για 2η σερί σεζόν.

Οι Λιθουανοί ψηλοί συνεχίζουν παρέα το μπάσκετ στα 38 τους χρόνια.

Οι μεγαλύτερες διοργανώσεις στη Vistabet. Παίξε νόμιμα με προσφορά ημέρας στο Σπαρτάκ Μόσχας – Λοκομοτίβ Μόσχας (21+).

Όσον αφορά τον Κριστόφ Λαβρίνοβιτς, τελείωσε με 12 πόντους (54.1% τρίποντα) με 4.6 ριμπάουντ, 1.6 ασίστ και 1 κλέψιμο μέσο όρο την σεζόν που μας πέρασε, ενώ ο Ντάριους είχε 4.4 πόντους και 2.4 ριμπάουντ.

OFFICIAL: @BCLietkabelis keeps the legendary Lavrinovic twins, Darjus and Ksistof, for another season. https://t.co/HCu0BMKlTc

— EuroCup (@EuroCup) 14 Ιουλίου 2017