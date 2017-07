Όπως σας αποκάλυψε το gazzetta.gr, ο Έκπε Γιούντο θα βρεθεί στον μαγικό κόσμο του NBA, αφού θα φορέσει τη φανέλα των Τζαζ.

Η Φενέρμπαχτσε δεν ξέχασε την προσφορά του στην ομάδα και επέλεξε να δημιουργήσει ένα video για να πει το δικό της ευχαριστώ στον MVP του Final 4 της Euroleague.

Δείτε το video που του αφιέρωσε

Asla unutulmayacaksın! | You will never be forgotten! @EkpeUdoh pic.twitter.com/dPKKOIZ8t3

— Fenerbahçe Doğuş (@FBBasketbol) 14 Ιουλίου 2017