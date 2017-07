Δείγμα του τεράστιου ταλέντου του φανέρωσε ο Λόνζο Μπολ στο παιχνίδι με τους Καβαλίερς.

Εκτός του triple double που πέτυχε, κατάφερε να πρωταγωνιστήσει σε μια φοβερή φάση,

Ο παίκτης των Λέικερς πέρασε κάτω από το αντίπαλο και αφού άλλαξε χέρι στον αέρα, τελείωσε με όμορφο αεροπλανικό την προσπάθεια του.

Απολαύστε

Lonzo has picked up where he left off! #NBASummer : ESPN2 pic.twitter.com/NPF2nmdm6x

— NBA (@NBA) 14 Ιουλίου 2017