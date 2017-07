Ο Μπος άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο της επιστροφής στη δράση (pic)

Ο Αμερικανός σέντερ δε θέλει να θυμάται τη σεζόν 2016-17 αφού λόγω ενός σοβαρού προβλήματος υγείας δεν αγωνίστηκε καθόλου.

Οι Μαϊάμι Χιτ «έσπασαν» το συμβόλαιό του και ξαφνικά δημιουργήθηκε η φήμη πως σταματάει το μπάσκετ.

Ο Κρις Μπος σε συνέντευξη που παραχώρησε και μέρος της οποίας δημοσιοποιήθηκε αναφέρει, «η υγεία μου είναι μια χαρά και αισθάνομαι υπέροχα. Στα επόμενα πλάνα μου είναι το μπάσκετ και διάφορα πράγματα...»

Chris Bosh contemplating NBA comeback, says his “health is great” https://t.co/5R4FdXHDx9 pic.twitter.com/lwdznaYOSf

— Bleacher Report (@BleacherReport) 13 Ιουλίου 2017