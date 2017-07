«Βλέπουν» Χάμιλτον για αντί-Σίνγκλετον (vid)

Ο Παναθηναϊκός απέρριψε την πρόταση της Χίμκι για τον Κρις Σίνγκλετον την οποία αποκάλυψε το gazzetta.gr ωστόσο οι Ρώσοι πιέζουν ασφυκτικά τους «πράσινους» ενώ και ο ίδιος παίκτης φέρεται να θέλει να αγωνιστεί στην Χίμκι. Άλλωστε του έχει προταθεί διετές συμβόλαιο με τις αποδοχές του να ανέρχονται στα 1,7 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο!

Γι' αυτόν τον λόγο οι νταμπλούχοι έχουν κινήσει ήδη τις διαδικασίες για τον... αντικαταστάτη του (μιας και... πολύ δύσκολα δεν θα αποτελέσει παρελθόν ο Σίνγκλετον) οι οποίοι έχουν στρέψει την προσοχή τους στον Τζάστιν Χάμιλτον!

Ο 27άχρονος σέντερ χρησιμοποιήθηκε σήμερα (13/7) ως αντάλλαγμα για το trade του ΝτεΜάρ Κάρολ στους Νετς όμως αμερικανικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι θα βγει στην free agency αγορά προκειμένου να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Και αυτό διότι οι Ράπτορς δεν είναι διατεθειμένοι να τον κρατήσουν στο ρόστερ τους.

OFFICIAL: Raps acquire Justin Hamilton from the Nets. #WeTheNorth

More: https://t.co/StALeO0Zpu pic.twitter.com/1v5OF2DfOV

— Toronto Raptors (@Raptors) 13 Ιουλίου 2017