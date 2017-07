Πέντε βραβεία για τον Ολυμπιακό

Όπως αναφέρει η επίσημη ιστοσελίδα του Ολυμπιακού... «Σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση για τα Sports Marketing Awards 2017, που διοργάνωσε η Boussias Communications και το περιοδικό Marketing Week, η ΚΑΕ Ολυμπιακός απέσπασε 3 Χρυσά βραβεία, ενώ παράλληλα βραβεύτηκαν και ακόμα δυο projects της που υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με τον Μεγάλο Χορηγό της ομάδας, ΟΠΑΠ Α.Ε.

Πιο συγκεκριμένα, στην ενότητα Sports Organisations, η ΚΑΕ Ολυμπιακός βραβεύτηκε με το Χρυσό βραβείο στην κατηγορία Digital Marketing για την συνολική της παρουσία και προβολή σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες των social media, στην κατηγορία Merchandising/Licensing για το πρωτοποριακό Olympiacos Official RoadStore, το πρώτο αυτοκινούμενο κατάστημα που δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους φιλάθλους εκτός Αθηνών να έρθουν πιο κοντά στην ομάδα, και στην κατηγορία Product/Experience για το πρόγραμμα πιστότητας της πιστωτικής κάρτας Olympiacos BC World Mastercard.

Επιπλέον, σε συνεργασία με την ΟΠΑΠ Α.Ε. βραβεύτηκαν με το Χρυσό βραβείο στην ενότητα Sports Media και την κατηγορία Use of Creative Media οι υποψηφιότητες για το βίντεο της καμπάνιας του Αγίου Βαλεντίνου με τις μαντινάδες αγάπης από τους αθλητές της ομάδας Γιώργο Πρίντεζη και Ιωάννη Παπαπέτρου, και στην κατηγορία Use of Social Media για όλα τα videos που προβλήθηκαν στα social media των δυο οργανισμών κατά τη διάρκεια του Final Four της Κωνσταντινούπολης. Οι παραπάνω βραβεύσεις έρχονται σε συνέχεια των Ευρωπαϊκών Βραβείων που έχει αποσπάσει η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ τα τελευταία 6 χρόνια, καταντώντας 1 φορά την 1η θέση, 2 φορές την 2η και 1 φορά την 3η θέση στον αντίστοιχο θεσμό των Euroleague Marketing Awards.

Τα Sports Marketing Awards 2017 διοργανώθηκαν για πρώτη φορά φέτος, με σκοπό να υποστηριχθούν και να επιβραβευθούν οι καλύτερες πρακτικές του αθλητικού marketing και την επικοινωνίας».