Η ομάδα που κερδίζει με 100 πόντους διαφορά! (pic)

Τον τρόμο σκορπάει στους αντιπάλους της η Αυστραλία U17.

Οι πιτσιρικάδες της χώρας με τα καγκουρό κάνουν πραγματική παρέλαση στο πρωτάθλημα Ωκεανίας, αφού έχουν νικήσει σε όλα τα ματς με διαφορά μεγαλύτερη των 100 πόντων.

Κατα σειρά έχουν σκορπίσει την Νέα Καληδονία (155-32), το Παλαού με 168-32 και την Σαμόα με 142-34.

Someone must have really pissed off Australia. 122 point average margin of victory at the FIBA Oceania U17 Championship so far. Have mercy? pic.twitter.com/8PSkKu5rhv

— Jonathan Givony (@DraftExpress) 13 Ιουλίου 2017