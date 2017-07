Ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ είχε αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ τη σεζόν 2014-15, ενώ στη συνέχεια βρέθηκε στη Γερμανία και δη σε Μπαϊρόιτ (2015-16) και Βούρτζμπουργκ (2016-17).

Την Πέμπτη (13/7) ανακοινώθηκε και επίσημα από την Μπάνβιτ.

Ailemize hoşgeldin Jake Odum.

Welcome to our family Jake. pic.twitter.com/5MwXc97pU7

— Banvit Basketbol (@BanvitBK) 13 Ιουλίου 2017