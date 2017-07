Καθημερινά ειδικά στοιχήματα (21+).

Όπως ανακοίνωσε η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, το 10ο «Γκομέλσκι Καπ» θα διεξαχθεί στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου.

Εκτός από την διοργανώτρια και τους «πράσινους» θα πάρουν επίσης μέρος η Χίμκι και η Νταρουσάφακα.

10th edition of Gomelsky Cup is scheduled for Sep 27-28. @cskabasket will defend the title vs @paobcgr, @Khimkibasket and @dackabasket

— CSKA Moscow (@cskabasket) 13 Ιουλίου 2017