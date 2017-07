Μέσα από τα social media η πρωταθλήτρια Ευρώπης ευχαρίστησε τον Μπογκντάνοβιτς για την προσφορά του στην ομάδα, ενώ του ετοίμασε και ένα ειδικό βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του.

Δείτε τα σχετικά posts

Asla unutulmayacaksın! | You will never be forgotten! @LeaderOfHorde pic.twitter.com/CbC8t1y9MN

— Fenerbahçe Doğuş (@FBBasketbol) 13 Ιουλίου 2017