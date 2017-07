Ανανεώνει στους Χοκς ο Ιλιασόβα (pic)

Σύμφωνα με το Vertical ο Τούρκος φόργουορντ θα λάβει την ερχόμενη σεζόν άλλα 6 εκατομμύρια δολάρια.

Να σημειωθεί ότι μετακόμισε στην Ατλάντα πέρυσι τον Φεβρουάριο, όταν και έγινε με τον Τιάγκο Σπλίτερ και ένα δεύτερο draft pick.

Με τους Σίξερς που ξεκίνησε τη σεζόν είχε 14,8 πόντους και 5,9 ριμπάουντ, ενώ στα 26 ματς των Χοκς μέτρησε κατά μέσο όρο 10,4 πόντους και 5,8 ριμπάουντ.

Free agent Ersan Ilyasova has agreed to a one-year, $6M deal with the Atlanta Hawks, league sources tell The Vertical.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 13 Ιουλίου 2017