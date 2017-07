Το ξενέρωμα του Ντουράντ από την... πλάκα στην απονομή των βραβείων (vid)

Συγκεκριμένα έκανε ειδική αναφορά στην ομάδα γυμναστικής των ΗΠΑ, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Η ομάδα μας στην γυμναστική είναι τόσο κυρίαρχη που και ο Κέβιν Ντουράντ μου είπε ότι θα ήθελε να παίξει μαζί τους τον επόμενο χρόνο...»

Στο άκουσμα του αστείου πολλοί ήταν εκείνοι που γέλασαν, αλλά όχι και ο παίκτης των Ουόριορς, ο οποίος -όπως φάνηκε- θίχτηκε από το «πείραγμα» του Μάνινγκ.

Φυσικά ο άλλοτε σταρ του NFL συνδύασε το αστείο του με την απόφαση του KD να αφήσει πέρυσι τους Θάντερ για λογαριασμό των Ουόριορς...

Να σημειωθεί ότι κέρδισε το βραβείο για τις καλύτερες εμφανίσεις σε αγώνες που έκριναν τίτλο στο μπάσκετ.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο και την επική αντίδραση του Ντουράντ

Kevin Durant was not feeling this Peyton Manning joke AT ALL pic.twitter.com/kdXTr2gE1E

— Sports Illustrated (@SInow) 13 Ιουλίου 2017