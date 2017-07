Ο Πόιθρες διέλυσε laptop με μία... τάπα! (pic & vid)

Ο παίκτης της Φιλαδέλφεια φιλοδώρησε με ένα μεγαλοπρεπέστατο μπλοκ τον Λόνζο Μπολ και έστειλε τη μπάλα στα δημοσιογραφικά θεωρεία.

Όμως είχε τόσο πολύ δύναμη η ταχύτητα της μπάλας που διέλυσε το laptop ενός δημοσιογράφου που έκανε τη δουλειά του πίσω από τη μπασκέτα.

Δείτε τι έγινε...

heres what alex poythress block did to this poor mans computer pic.twitter.com/rcXOnIQHFZ

— kurt (@kurtwearshats) 13 Ιουλίου 2017