Παπαγιάνναρος σε μεγάλα κέφια... (vid)

Σε φοβερή κατάσταση δείχνει να είναι ο Γιάννης Παπαγιάννης. Ο Έλληνας σέντερ ήταν εξαιρετικός στον αγώνα των Κινγκς με τους Μπακς, συμβάλλοντας στα μέγιστα στη νίκη της ομάδας του με 69-65 στο Summer League. Τι έκανε ο πρώην μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού; Και τι δεν έκανε για την ακρίβεια.

Αρχικά πέτυχε 17 πόντους με 8/15 δίποντα και 1/1 βολή. Δεν έμεινε όμως εκεί. Μάζεψε 13 ριμπάουντ από τα οποία τα 6 ήταν επιθετικά, έκανε 2 ασιστ και 1 κλέψιμο, ενώ έριξε και 2 τάπες. Πραγματικά τι άλλο να έκανε;

The sophomore bigs went to work to earn the Kings another day. pic.twitter.com/IDYfMNTcES

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) July 13, 2017