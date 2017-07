Ντένμον: «Τιμή μου να παίξω για τον Παναθηναϊκό»

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο Μάρκους Ντένμον με τον Αμερικανό γκαρντ να αναφέρει με τιτίβισμά του πως νιώθει ενθουσιασμένος που Θα αγωνίζεται την ερχόμενη χρονιά στον Παναθηναϊκό. Αναλυτικά ανέφερε: «Ενθουσιασμένος για το επόμενο κεφάλαιο, είναι τιμή να παίζω για τον Παναθηναϊκό και τους οπαδούς του. Ανυπομονώ για μεγάλα πράγματα».

Excited for the next Chapter, It is an honor to play for @paobcgr and fans!! Looking forward to Great things #PutTheWorkIn #GODFIRST

— Marcus Denmon (@MizzouMonster12) July 12, 2017