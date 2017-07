«Προσπαθώ να γίνω σαν τον Ντρέιμοντ» (pic)

Ο Ντρέιμοντ Γκριν συνεισφέρει σε πολλά σημεία του παιχνιδιού των Ουόριορς, κάτι που φαίνεται πως τον κάνει πρότυπο για τους συμπαίκτες του.

Ο rookie των «πολεμιστών», Τζόρνταν Μπελ είναι ένας μεγάλος θαυμαστής του, καθώς έγραψε σε ανάρτηση του στο twitter πως θέλει να γίνει σαν τον Γκριν.

Στο τελευαταίο του παιχνίδι για το summer league μέτρησε 5 πόντους, 5 ασίστ, 6 κλεψίματα, 6 τάπες και 11 ριμπάουντ σε 32 λεπτά συμμετοχής. Αν συνεχίσει τις πληθωρικές του παρουσίες λέτε να γίνει ο επόμενος Ντρειμόντ;

Just trying to be like draymond

