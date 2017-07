Την έναρξη της συνεργασίας της με τον Μπράιαν Κβάλε ανακοίνωσε η Λοκομοτίβ Κουμπαν.

Ο Αμερικανός σέντερ αγωνιζόταν στην Γερμανία και την Όλντενμπουργκ και αποκτήθηκε για να αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Ίαν Βουγιούκα.

Την περσινή σεζόν είχε 14,7 πόντους, 6,4 ριμπάουντ και 1 τάπα κατά μέσο όρο στο γερμανικό πρωτάθλημα.

Loko and big man Brian Qvale reached a two-years agreement. Welcome to #lokofamily! #TransferNews pic.twitter.com/mV0teUmmWj

— LOKO ЛокомотивКубань (@lokobasket) 12 Ιουλίου 2017