Eυχήθηκε στον Μέλι ο Ζήσης! (pic)

Ο Νίκος Ζήσης συνυπήρξε για 2 χρόνια στην Μπάμπεργκ με τον Νικολό Μέλι και έτσι επέλεξε να του ευχηθεί τα καλύτερα ενόψει της νέας σεζόν που θα τον βρει στη Φενέρμπαχτσε.

Ο Έλληνας γκαρντ δεν ξέχασε τις όμορφες συνεργασίες που είχε με τον Ιταλό στο παρκέ, γράφοντας: «Δύο απίθανα χρόνια εντός και κυρίως εκτός παρκέ. Τα καλύτερα φίλε μου» .

2 amazing years both on and even more off the court! All the best my friend @NikMelli pic.twitter.com/SAPXKcQlz2

— Nikos Zisis (@nik683) 12 Ιουλίου 2017