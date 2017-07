Πώς διαμορφώνεται ο «νέος» Παναθηναϊκός και πώς θα κλείσει το ρόστερ!

Λένε ότι ομάδα που κερδίζει δεν... αλλάζει. Στον Παναθηναϊκό αυτό είναι το «μότο» που ενστερνίζονται από τη πρώτη στιγμή και το οποίο έχουν κάνει σημαία όσον αφορά τον καταρτισμό του ρόστερ εν όψει και της νέας σεζόν. Μετά την κατάκτηση του double, πρώτο μέλημα των «πρασίνων» ήταν η διατήρηση του κορμού και θα έκαναν τα πάντα προκειμένου να διατηρήσουν την ραχοκοκκαλιά της ομάδας.

Τουλάχιστον όσο αυτό ήταν εφικτό και περνούσε από το χέρι τους. Από εκεί και πέρα, δεύτερος στόχος ήταν να εμπλουτίσουν το ρόστερ με ελληνικό χρώμα και να προχωρήσουν στις αναγκαίες προσθαφαιρέσεις ξεκινώντας από θέσεις που «πονούσε» η ομάδα τη περσινή σεζόν. Απώλειες ήταν δεδομένο ότι θα υπήρχαν, αρκεί να μην έφταναν στο σημείο να κάνουν άνω-κάτω το ρόστερ και τον Καταλανό προπονητή να έπρεπε να «χτίσει» από το «μηδέν» την ομάδα.

Λίγο-πολύ το «αντίο» του Μάικ Τζέιμς ήταν αναμενόμενο, αφού ο παίκτης κινούσε γη και ουρανό προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στο ΝΒΑ. Η αποχώρηση του Ντιμίτρις Νίκολς ήταν δεδομένη, ενώ προέκυψε και το φιλικό «διαζύγιο» με τον Γιάννη Μπουρούση, ο οποίος δεν μπορούσε να πει «όχι» στην τεράστια πρόταση των Κινέζων για το τελευταίο -μεγάλο- συμβόλαιο της καριέρας του. Στην πόρτα της εξόδου βρίσκεται και ο Τζέιμς Φελντέιν, ο οποίος σύμφωνα με το ρεπορτάζ θα αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα.

Το μεγάλο ερωτηματικό αφορά τον Κρις Σίνγκλετον, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα να βρει ομάδα στο ΝΒΑ μέχρι και τις 20 Ιουλίου, αρκεί να εξασφαλίσει κλειστό διετές συμβόλαιο. Στην αντίθετη περίπτωση θα επιστρέψει στον Παναθηναϊκό και θα συνεχίσει να φοράει τα πράσινα για μια ακόμα σεζόν, πολλώ δε μάλλον μετά και τις τελευταίες εξελίξεις με τις αλλεπάλληλες αρνήσεις του Παναθηναϊκού στην Χίμκι. Το δεύτερο ερωτηματικό το οποίο προέκυψε στην πορεία αφορά τον... άρτι αφιχθέντα Ζακ Όγκαστ, ο οποίος με τη σειρά του μπορεί να ακυρώσει το μονοετές συμβόλαιο που υπέγραψε με τον Παναθηναϊκό εάν βρει συμβόλαιο με ομάδα του ΝΒΑ, επίσης έως και τις 20 του μήνα.

Το gazzetta.gr επιχειρεί τη «σκιαγράφηση» του «πράσινου» ρόστερ με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, στέκεται στις κινήσεις που έχουν γίνει και... μπαίνει στο μυαλό του Τσάβι Πασκουάλ όσον αφορά τις σκέψεις και τα εναλλακτικά του πλάνα.

ΤΙ ΨΑΧΝΕΙ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ;

Η μεγάλη «τρύπα» που υπήρχε από την αποχώρηση του Μάικ Τζέιμς, έκλεισε με τον Μάρκους Ντένμον. Ένα όνομα που δεν κάνει «γκελ» στον κόσμο ωστόσο αποτελεί προσωπική επιλογή του Τσάβι Πασκουάλ, ο οποίος πέρασε πολλά... μερόνυχτα στο βίντεο παρακολουθώντας παιχνίδια του Αμερικανού γκαρντ!

Ο Καταλανός τεχνικός αναζητά και ένα «τριάρι» και αυτό διότι δεν αποκτήθηκε παίκτης... όνομα που θα «έτρωγε» το όλο το κομμάτι του budget από τη θέση του γκαρντ. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αποκτηθεί ένα ακόμα «τριάρι» για να γεμίσει και το ρόστερ εν όψει της νέας σεζόν. Ο Στράτος Περπέρογλου τον οποίο γνωρίζει καλά ο Πασκουάλ, παραμένει ο κύριος υποψήφιος χωρίς ωστόσο να υπάρξει και η έκπληξη.

Επίσης ακόμα είναι ανοικτό το τι θα γίνει με τους Λευτέρη Μποχωρίδη και Αντώνη Φώτση. Όπως και αν έχει, Έλληνες θα είναι εκείνοι που θα έχουν τον ρόλο του 3ου πόιντ γκαρντ και του 3ου «τεσσαριού» στην ομάδα.

Φυσικά θα ψάξει... περισσότερους παίκτες, ανάλογα της εξέλιξης που θα έχουν οι περιπτώσεις των Κρις Σίνγκλετον (κατά πρώτο λόγο) και Ζακ Όγκαστ.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΡΟΣΤΕΡ ΑΝΑ ΘΕΣΗ

Point Guard: Καλάθης, Λεκαβίτσιους, Μποχωρίδης (ή άλλος Έλληνας ή ευκαιρία σε Λούντζη ή ακόμα και σε Καλαϊτζάκη)

Shooting Guard: Ντένμον, Παππάς

Small Forward: Ρίβερς, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Έλληνας (;)

Power Forward: Σίνγκλετον (;), Γκέιμπριελ, Φώτσης (;)

Center: Γκιστ, Βουγιούκας, Όγκαστ (;)

ΔΙΠΛΟΘΕΣΙΤΕΣ

Ο Νίκος Παππάς μπορεί να παίξει και στον «άσο».

Ο Κέι Σι Ρίβερς μπορεί να παίξει και στο «δύο».

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μπορεί να παίξει στο «δύο» και στο «τέσσερα».

Ο Κένι Γκέιμπριελ μπορεί να παίξει και στο «τρία».

Ο Κρις Σίνγκλετον μπορεί να παίξει και στο «πέντε»

Ο Τζέιμς Γκιστ μπορεί να παίξει και στο «τέσσερα».

ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ

Εδώ είναι και όλο το... ζουμί του φετινού Παναθηναϊκού, αφού τα πάντα θα εξαρτηθούν από τον Κρις Σίνγκλετον! Εάν και εφόσον παραμείνει στους «πράσινους», ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Πρόκειται για τη σταθερή αξία του Παναθηναϊκού, ο οποίος μπορεί κάλλιστα να καλύψει και τις δύο θέσεις των ψηλών! Από την απόφαση του Αμερικανού (ή αν προτιμάτε από το αν βρει ομάδα στο ΝΒΑ σύμφωνα και με τα τελευταία δεδομένα) θα δρομολογηθούν οι εξελίξεις στους νταμπλούχους οι οποίοι δεν θέλουν ξάφνου να ψάχνουν να βρουν και βασικό τεσσαροπεντάρι από το πάνω ράφι (αν και υπάρχει στο μπλοκάκι το όνομα του Τζάστιν Άντερσον)! Οπότε από τον Σίνγκλετον κρίνονται τα πάντα!

Επίσης ερωτηματικό αποτελεί και ο Ζακ Όγκαστ, ο οποίος με τη σειρά του έχει δικαίωμα να βρει ομάδα στο ΝΒΑ μέχρι και τις 20 Ιουλίου. Το ενδεχόμενο της αποχώρησης θα δέσει ακόμα περισσότερο τα χέρια του Πασκουάλ, αφού πρόκειται για έναν παίκτη που δεν καταλαμβάνει θέση ξένου, έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά του Βουγιούκα, όπερ και σημαίνει ότι η αναζήτηση αντικαταστάτη θα είναι... πολύ δύσκολη. Ενδεχομένως να έρθουν τα πάνω-κάτω στον γενικό σχεδιασμό της ομάδας και μάλιστα σε μια εποχή που οι παίκτες στην αγορά ολοένα και λιγοστεύουν...

Last but not least η επιλογή του Μάρκους Ντένμον! Σϊγουρα δεν έχει τη λάμψη και την αίγλη ενός Λάνγκφορντ ή ενός Ντιλέινι και σίγουρα πρόκειται για ένα προσωπικό στοίχημα του Καταλανού προπονητή, ο οποίος είναι εκείνος που κατέληξε στον συγκεκριμένο παίκτη.

Ο ΚΑΛΑΘΗΣ ΚΑΙ ΟΙ... ΑΝΑΣΕΣ

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού αποτελεί το «Α» και το «Ω» της ομάδας, κάτι που αποδείχθηκε περίτρανα τη περσινή σεζόν. Όσο έπαιζε καλά, οι «πράσινοι»... πετούσαν στο παρκέ, με αποκορύφωμα τους τελικούς με τον Ολυμπιακό. Όμως όταν δεν είναι... καλά, μειώνεται κατά το ήμισυ η συνολική απόδοση! Τι έλειπε από τον Καλάθη;

Μα φυσικά το back-up του, κάτι που φρόντισε να καλύψει ο Παναθηναϊκός ώστε να έχει μια -όσο το δυνατόν- αξιόπιστη λύση για να συμπληρώνει τον αρχηγό. Ο Λούκας Λεκαβίτσιους είναι ο παίκτης που θα έρχεται από τον πάγκο για τη θέση του point guard όντας η πρώτη -και ουσιαστικότερη σε σχέση με το περσινό ρόστερ- των νταμπλούχων.

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΤΟΥ

Σε περίπτωση που ο Κρις Σίνγκλετον συνεχίσει να φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού και την επόμενη σεζόν και ο Ζακ Όγκαστ παραμείνει στο «πράσινο» ρόστερ χωρίς να παρουσιαστεί κάτι από το ΝΒΑ, τότε οι νταμπλούχοι θα έχουν... περίσσευμα αθλητικότητας. Αν συνυπολογίσει κανείς την έλευση του «εκρηκτικού» Θανάση Αντετοκούνμπο, όπως επίσης και τη δεδομένη παρουσία των Τζέιμς Γκιστ και Κένι Γκέιμπριελ, εύκολα μπορεί να καταλάβει κάποιος ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει την μισή... 12άδα του, γεμάτη από ελατήρια στα πόδια. Ακόμη κι αν αποχώρησε από τους «πράσινους» ο... βιονικός, Μάικ Τζέιμς.

ΤΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Σε συνέχεια της αθλητικότητας, ο Παναθηναϊκός θα στηρίξει το 60% του παιχνιδιού του πάνω στην άμυνα. Ο Τσάβι Πασκουάλ δουλεύει πολύ πάνω στον συγκεκριμένο τομέα και είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι θα αποτελέσει την «σταθερά» της ομάδας την επόμενη σεζόν. Η πίεση πάνω στην μπάλα με στόχο το εύκολο κλέψιμο και το transition παιχνίδι θα είναι το πρώτο ζητούμενο για τους «πράσινους», ενώ θεωρείται απίθανο να υπάρχει εύκολο σουτ για τους αντιπάλους τους. Μάλιστα το γεγονός των πολλών... διπλοθεσιτών σε συνδυασμό με τα αθλητικά προσόντα των παικτών θα βοηθάει πολύ στις αλλαγές στα σκριν, με αποτέλεσμα να μην δημιουργούνται πολλά μις-ματς κατά τη διάρκεια των αγώνων.

ΤΙ ΘΑ ΛΕΙΨΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΟΧΙ

Αν θα λείψει κάτι από τον Παναθηναϊκό την επόμενη σεζόν, αυτό δεν είναι τίποτε άλλο από την τρέλα του Μάικ Τζέιμς. Όσο... παρακινδυνευμένο και αν ήταν το άναρχο παιχνίδι του, άλλο τόσο απαραίτητο αποδείχθηκε σε μερικά ματς. Επίσης μπορεί να αποχώρησε ο Γιάννης Μπουρούσης, ένας κομβικός παίκτης στους τελικούς με τον Ολυμπιακό, αλλά αποκτήθηκε ένας παίκτης με τα ίδια χαρακτηριστικά, όπως είναι ο Ίαν Βουγιούκας. Βαρύ κορμί, post up παιχνίδι (και μάλιστα πιο αποτελεσματικό), σουτ από τα 4-5 μέτρα, αλλά όχι τρίποντο και δημιουργία.