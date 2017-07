Αραχτός και... light ο Γιασικεβίτσιους! (pic)

Μετά τις... διακοπές των Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Δημήτρη Ιτούδη, σειρά πήρε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους!

Η φωτογραφία που έδωσε στην δημοσιότητα η EuroLeague δείχνει τον «Σάρας» να είναι... αραχτός και να σημειώνει κάτι στην εφημερίδα, χρησιμοποιώντας την εξής λεζάντα:

«Ήλιος, ξεκούραση, ο κόουτς Σάρας δεν θα μπορούσε να ζητήσει κάτι περισσότερο. Ή μήπως θα μπορούσε; Μείνετε συντονισμένοι».

Προμηνύεται... φοβερό promo video για τη νέα διοργάνωση!

Sun, relax, coach Saras can´t ask for more …. Or yes? Stay tuned #GameON pic.twitter.com/Y9wGaUWKJw

— EuroLeague (@EuroLeague) 12 Ιουλίου 2017