Ρεκόρ ανάπτυξης οι πιτσαρίες του ΛεΜπρόν! (pic & vid)

Πρόσφατα ο «βασιλιάς» του ΝΒΑ άνοιξε το 200ο του κατάστημα αλυσίδας πίτσα!

Η επονομασία είναι «Blaze Pizza» με τον ίδιο να κάνει... εκπλήξεις στο κοινό που επισκέπτεται τα μαγαζιά, εξυπηρετώντας ο ίδιος τους πελάτες.

Ο ίδιος έγραψε στο twitter για το νέο κατάστημα: «Σε ποιον δεν αρέσει η πίτσα; Δεν είναι σωστό αυτό!» παραθέτοντας το ρεπορτάζ για το γεγονός ότι η εν λόγω αλυσίδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα από οποιαδήποτε άλλη.

Συγκεκριμένα έφτασε τα 200 μαγαζιά μέσα σε διάστημα, μόλις, τεσσάρων χρόνων!

I mean who doesn't like pizza !!!!. . Ain't that right @BlazePizza?!?! https://t.co/udZyBCGRUc

— LeBron James (@KingJames) 11 Ιουλίου 2017